Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: успехи CRISPR, ограничения для WhatsApp и увеличение груди в дополненной реальности.

Первая модификация генома человека

В Китае впервые модифицировали геном взрослого человека с помощью технологии CRISPR/Cas9. Согласившемуся на участие в эксперименте пациенту с раком легких ввели модифицированные Т-лимфоциты, в которых удалили белок, подавлявший клеточный иммунитет и позволявший опухоли инактивировать лимфоциты. Больной чувствует себя хорошо и в скором времени получит вторую дозу модифицированных клеток.

Детектор эмоций для Facebook

Социальная сеть Facebook приобрела за неназванную сумму стартап FacioMetrics, разработавший приложение Intraface, способное распознавать эмоции на человеческом лице. Предполагается, что компания использует его для улучшения видеомасок в своих трансляциях.

Возвращение «Лаборатории Касперского» в Китай

«Лаборатория Касперского» вернулась на рынок госзакупок Китая спустя два года после запрета, введенного местными властями. В компании подчеркнули, что это результат «длительных переговоров с госорганами», а не использование юридической схемы по реструктуризации бизнеса с привлечением китайских акционеров.

Интернет-спутники SpaceX

Корпорация SpaceX Илона Маска подала заявку на запуск 4 425 спутников, что на несколько сотен больше, чем было отправлено за всю историю космонавтики. Предполагается, что после полного развертывания орбитальной группировки каждый житель Земли сможет пользоваться беспроводным интернетом на скорости до одного гигабита в секунду. При этом аппараты будут самостоятельно перераспределять нагрузку на Сеть.

Виртуальное увеличение груди

В Калифорнии разработали мобильное приложение Illusio, использующее технологии дополненной реальности для виртуального изменения груди. Оно позволяет женщинам оценить, как они могли бы выглядеть после пластической операции. Сейчас команда собирает 50 тысяч долларов на Kickstarter на коммерциализацию продукта.

Сбор данных в WhatsApp

Компания Facebook прекратила сбор данных пользователей мессенджера WhatsApp в странах Евросоюза. На этот шаг ее вынудили местные власти. К администрации сервиса обратились регуляторы сразу 28 стран, потребовавшие приостановить передачу информации материнской компании, пока не будут урегулированы все вопросы о законности таких действий.

37 полов в Tinder

Сервис знакомств Tinder выпустил глобальное обновление, направленное на поддержку ЛГБТ-сообщества. Теперь пользователи приложения могут обозначить себя одним из 37 полов. Помимо мужчин и женщин, в списке также представлены транссексуалы, гермафродиты, бесполые и другие варианты самоидентификации.