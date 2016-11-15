Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: книга о дизайне Apple, борьба с фейковыми новостями и развитие Wi-Fi Calling в России.

Книга о дизайне Apple

16 ноября в продаже появится книга «Designed by Apple in California» с 450 снимками продуктов, выпущенных корпорацией за последние 20 лет — от iMac 1998 года до Apple Pencil 2015-го. Каталог посвящен памяти основателя компании Стива Джобса. Цена издания составляет 199 или 299 долларов в зависимости от формата.

Видеозвонки в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp активировал функцию видеозвонков для пользователей по всему миру. Она доступна даже в регионах с низкой скоростью интернета — здесь для поддержания стабильного подключения будет ухудшаться качество картинки.

Спекуляция акциями Ubisoft

Французский регулятор фондового рынка обвинил пятерых топ-менеджеров игровой компании Ubisoft в спекуляциях с помощью инсайдерской информации. Все они продали часть своих акций за неделю до 15 октября 2013 года. Именно тогда издатель объявил, что выход игр Watch Dogs и The Crew переносится на 2014 год, что привело к обвалу котировок сразу на 25 %.

Беспилотник-сапер

Израильская компания Laser Detect Systems представила на выставке первый в мире беспилотник-сапер. SpectroDrone оснащен датчиками для определения взрывчатки и самодельных взрывных устройств с безопасного расстояния. Он может использоваться для розыска баз террористов и обнаружения мин и фугасов в зонах локальных конфликтов.

Борьба с фейковыми новостями

Google и Facebook решили отключить сайты, занимающиеся распространением фейковых новостей, от своих рекламных сервисов. Ресурсы с вводящей в заблуждение или незаконной информацией больше не смогут зарабатывать на Adsense или Facebook Audience Network.

AR-очки Apple

Корпорация Apple работает над аналогом Google Glass. Компания заказала небольшие партии дисплеев, на которые можно проецировать информацию с использованием технологий дополненной реальности. Предполагается, что если эксперименты пройдут удачно, то в массовое производство AR-очки Apple поступят уже в 2018 году.

Wi-Fi Calling в России

Абоненты МТС и Tele2 в Москве и Московской области смогут использовать технологию Wi-Fi Calling для совершения звонков там, где нет сигнала сотовой связи — например, в метро, поездах и подвальных помещениях. Точка беспроводного доступа к Сети в таких случаях будет выступать как базовая станция оператора. Оплата таких звонков производится по домашнему тарифу.