Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: противостояние Wal-Mart и Amazon, искусственный интеллект для Google и поддержка «Твоей территории».

Противостояние Wal-Mart и Amazon

Сеть супермаркетов Wal-Mart разрешит совершать покупки в Сети со скидками, приуроченными к распродаже «киберпонедельника», начиная с «черной пятницы», 25 ноября. При этом во время «кибернедели» компания будет продавать в интернете даже те товары, которых нет в ее офлайн-точках. Таким образом она хочет отбить часть клиентов у конкурентов, в первую очередь — у Amazon.

Отставка мэра Иннополиса

Первый мэр Иннополиса Егор Иванов, избранный в 2014 году, подал заявление об отставке. Причины ухода и его дальнейшие планы пока не раскрываются. Выборы нового градоначальника назначены на 24 ноября 2016 года. Кандидатом в мэры может стать любой житель города с постоянной регистрацией.

Искусственный интеллект для Google

Корпорация Google открыла новую лабораторию по разработке искусственного интеллекта и совершенствованию технологий машинного обучения в Канаде, в своем офисе в Монреале. Одновременно с этим компания направила 3,4 миллиона долларов на развитие этого направления в Монреальском институте изучения алгоритмов. Руководство надеется, что позволит региону стать колыбелью ИИ-стартапов.

AR/VR-хакатон в Москве

С 3 по 4 декабря в Москве пройдет 3-й Всероссийский хакатон по виртуальной и дополненной реальности AVRA Hackathon. Его участникам — программистам, дизайнерам, маркетологам, ученым и другим — предоставят 30 часов на разработку приложения любой направленности для любых шлемов и платформ. Два лучших проекта получат по 1,5 миллиона рублей на развитие и медийную поддержку.

Избавление от традиционных авто

Финское правительство решило постепенно избавиться от традиционного транспорта. Местные власти собираются субсидировать покупку электромобилей и автомобилей на биогазе. С 2017 по 2020 год на эти цели направят 100 миллионов евро — по 4 тысячи евро на человека.

Инвестиции с «Улицы Сезам»

Венчурный фонд создателей телепередачи «Улица Сезам» объявил о своей первой инвестиции. Sesame Ventures вложился в американское обучающее приложение Yup, ранее известное как MathCrunch. Сервис помогает ученикам старшей школы находить репетиторов по математике, физике и химии.

Поддержка «Твоей территории»

Социальная сеть «ВКонтакте» пожертвовала один миллион рублей фонду психологической помощи подросткам «Твоя территория». Ссылка на него теперь выводится в результатах поиска по суицидальным запросам, а его специалисты занимаются в том числе поиском и блокировкой вредных для психики детей сообществ. Предполагается, что выделенных денег хватит примерно на три месяца работы организации.