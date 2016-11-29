Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: отключение немцев от интернета, поддержание демократии в Civilization V и защита Сбербанка от кибератак.

Создание «Красного веба»

Российские власти работают над системой фильтрации интернет-контента «Красный веб». Для ее создания планируется использовать технологии и оборудование из Китая, где уже реализован проект «Золотой щит», также известный как «Великий китайский файрвол».

Преимущества The Machine

Hewlett Packard Enterprise Co. работает над компьютером нового поколения. The Machine обладает более высокой скоростью вычислений, которой удалось добиться благодаря использованию улучшенной технологии памяти. Предполагается, что новый компьютер будет применяться для анализа больших массивов данных в реальном времени — на бирже, в центрах кибербезопасности и в экстренных службах.

Клонированные собаки-спасатели

В Якутии появились первые в России клонированные собаки — годовалые щенки Джеки, Том и Макс будут помогать в проведении поисково-спасательных операций. Их воссоздали из клеток прошедшей специальный отбор собаки-ищейки в корейском институте Sooam Biotech Research Foundation. Пока это единственное в мире учреждение, занимающееся клонированием этих животных.

Демократия в Civilization V

Пользователи Reddit создали сообщество Democrativ, чтобы поддерживать реальную демократию при управлении политическими силами в стратегии Civilization V. Чтобы все участники могли следить за игровым процессом, проект использует канал на Twitch. При этом в нем не всегда транслируется именно геймплей. С его помощью уже проводились двухчасовые дебаты.

Санкции в Uber

Сервис заказа такси Uber начал отключать от системы водителей из США, которых уличили в рекламе конкурентов. В первую очередь это касается недавно запустившегося приложения Juno, которое работало у автомобилистов в фоновом режиме во время поездок. Крайние меры уже применили примерно к десяти автовладельцам. Еще сотни получили предупреждения.

Защита Сбербанка от кибератак

Сбербанк договорился с компанией Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением компьютерных преступлений, об обеспечении защиты онлайн-платежей от кибератак. Годовой контракт на использование системы Secure Bank, уже протестированной и другими участниками рынка, обошелся в 45 миллионов рублей.

Признание Sailfish OS

Минкомсвязи внесло мобильную операционную систему Sailfish OS Rus в госреестр отечественного ПО. Над ее созданием работали выходцы из Nokia, основавшие компанию Jolla, и представители российской «Открытой мобильной платформы». Теперь разработку смогут использовать госорганы и госкомпании — к 2025 году их планируется перевести на Sailfish OS наполовину.

Отключение немцев от интернета

Почти 900 тысяч жителей Германии остались без доступа к интернету из-за неудавшейся хакерской атаки. Телекоммуникационная компания Deutsche Telekom отключила их от Сети из-за заражения пользовательских маршрутизаторов вирусом. Их предполагалось использовать для создания ботнета.