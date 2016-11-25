Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: электрокары Maserati, проблемы индийского конкурента Uber и налоговые льготы для стартапов в Латвии.

Вычисляющая преступников нейросеть

Китайские ученые научили искусственный интеллект выяснять, является ли человек преступником, по одной лишь его фотографии. Для этого они показали нейронной сети более полутора тысяч снимков мужчин в возрасте от 18 до 56 лет. У половины из них было криминальное прошлое. Еще 180 фотографий использовали для тестирования. Точность угадывания составила 89,5 %.

Электрокары Maserati

Итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati собирается выпустить свой первый электрокар в 2020 году. Он станет спецверсией двухместного спортивного автомобиля Alfieri, выпуск которой назначен на 2019 год. Планируемая стоимость машины не уточняется.

Смартфоны Star Wars

Японский оператор Softbank открыл предзаказ на смартфоны в стилистике саги «Звездные войны». Выпуск двух новых моделей Android-аппаратов от Sharp — для Темной и Светлой стороны — с ТВ-тюнером и камерой на 22,6 мегапикселя приурочили к премьере спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Телефоны будут поставляться с коллекционными фигурками персонажей фильма.

Проблемы конкурента Uber

Индийский сервис заказа такси Ola, считающийся основным конкурентом Uber на местном рынке, за год подешевел на 40 %. В ноябре 2015 года компания привлекала инвестиции при оценке в 5 миллиардов долларов, а теперь рассчитывает на получение новых вложений при стоимости в 3 миллиарда.

Скандал в Forbes

Журналисты российского Forbes заподозрили владельца издания Александра Федотова в намеренном сокрытии зарплаты главы ВТБ Андрея Костина в ежегодном рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России. Его включили в топ-25, но при этом не указали точную сумму заработка, хотя она и была рассчитана редакцией на основании собственных, а не официальных данных, как и в случае с некоторыми другими руководителями.

Налоговые льготы в Латвии

В Латвии приняли закон о введении особого налогового режима для поддержки стартапов. За счет него предприниматели смогут сэкономить на отчислениях на оплату труда. Власти готовы взять на себя часть или все расходы по обеспечению соцгарантий сотрудникам, чтобы привлечь в страну больше высококвалифицированных кадров и IT-компаний.