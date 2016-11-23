Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции Стивена Сигала, цензура в Facebook и дефицит шубных радиометок.

Инвестиции Сигала

Американский актер Стивен Сигал, получивший в ноябре российское гражданство, заинтересовался инвестициями в отечественный IT-бизнес. Он решил купить долю в компании «Галактика», работающей под управлением мужа певицы Алсу Яна Абрамова. Она занимается созданием ERP-систем и входит в топ-50 крупнейших IT-компаний в России.

Русский Theranos

В Федеральном научно-клиническом центре физико-химической медицины в России создали аналог медицинского теста, которым прославился американский стартап Theranos, оказавшийся в итоге в центре скандала из-за введения потребителей в заблуждение. Отечественные ученые разработали диагностическую систему, которая способна провести анализ на сотни показателей всего по одной капле крови из пальца. Они надеются, что этот аппарат позволит людям более тщательно следить за своим здоровьем.

Цензура в Facebook

Социальная сеть Facebook разработала специальный инструмент для массового цензурирования сообщений, чтобы вернуться на китайский рынок. По замыслу разработчиков, куратор системы будет следить за популярными постами и при необходимости блокировать их для просмотра в стране. При этом из общего доступа для других пользователей записи исчезать не будут.

Доминирование Apple

По итогам третьего квартала 2016 года 91 % мировой прибыли от продажи смартфонов пришелся на долю Apple. Это 8,5 миллиарда долларов из общей суммы в 9,1 миллиарда. Эксперты поясняют, что «монстру» удалось добиться таких результатов за счет снижения затрат на выпуск iPhone при сохранении высоких цен.

Дефицит шубных меток

Работающие в России поставщики шуб столкнулись с проблемами из-за нехватки радиометок, которые теперь используются для отслеживания меховых изделий. После введения обязательной маркировки потребность в RFID-метках увеличилась в четыре раза по сравнению с периодом добровольного тестирования системы — до 120 тысяч штук в сутки. Гознак не успевает справиться с этим объемом, из-за чего компании не только не могут продать товар, но и несут дополнительные издержки на его хранение.

Бесплатные авиабилеты

Глава лоукостера Ryanair Майкл О’Лири предсказал появление бесплатных авиабилетов в ближайшие пять-десять лет. По его мнению, в таком случае рейсы перевозчиков будут полностью заняты и они смогут зарабатывать за счет партнерства с аэропортами. Последние будут делиться с ними выручкой от покупок, которые делают пассажиры.

Победители «Премии Рунета»

Организаторы «Премии Рунета» назвали победителей 2016 года. Конкурс проводился в 13-й раз в шести основных, двух специальных и трех номинациях народного голосования. Среди лауреатов оказались медиапроекты, сайты органов власти, образовательных и медицинских учреждений, а также онлайн-сообщества, мобильные приложения и игры.