Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: искусственный интеллект от Amazon, «облачные» грузовики и шаблоны для бизнеса.

Возвращение Nokia

Финская Nokia вернется на рынок смартфонов и планшетов под собственным брендом в первой половине 2017 года. Выпуском гаджетов займется HMD Global, которая весной 2016 года выкупила у Microsoft права на товарный знак и подразделение, ответственное за производство телефонов. Характеристики готовящихся устройств пока не раскрываются. Известно лишь, что они будут работать на базе Android.

Искусственный интеллект от Amazon

Amazon запустила платформу с различными сервисами, в основе которых лежат разработанные ей технологии машинного обучения. Теперь ими смогут пользоваться и сторонние компании. Им уже доступны три продукта: Rekognition для распознавания графических образов, Polly для преобразования текста в речь с правильным употреблением одинаковых по написанию, но разных по произношению слов, а также Lex — начинка голосового помощника Alexa.

Стоимость недосыпания

Ученые подсчитали, какой ущерб развитым странам наносит недосыпание местных жителей. Оказалось, что США ежегодно теряют из-за проблем граждан со сном около 411 миллиардов долларов, Япония — 138 миллиардов, Германия — 60 миллиардов, Великобритания — 50 миллиардов, а Канада — 21,4 миллиарда.

В основном экономические потери из-за недосыпания выражаются в уменьшении производительности труда и ухудшении здоровья кадров.

«Облачные» грузовики

Amazon представила грузовики для перевозки данных из обычных дата-центров в «облако». За одну поездку тягачи AWS Snowmobile могут перевезти до 100 петабайт информации. При необходимости корпорация может предоставить заказчикам свой генератор и охрану для грузовика.

Рекламная инфекция на Android

Киберспециалисты компании Check Point Technologies выявили хакерскую атаку на сервисы Google, в результате которой оказались заражены более миллиона гаджетов на базе Android. Инфекция под названием Gooligan заточена под установку на устройства пользователей программ для последующего показа через них рекламы. Несмотря на удаление зараженных приложений из Google Play, она продолжает распространяться.

Шаблоны для бизнеса

«Центр управления законом» опубликовал бесплатные шаблоны документов для бизнеса и физических лиц. Места для правок в договорах, счетах и актах отмечены желтым цветом и сразу видны. «Поэтому их поймет и сможет доработать не только юрист, но и нормальный человек», — уточнили в бюро.