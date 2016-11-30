Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: игры в Facebook Messenger, бесконечный диалог голосовых помощников и статус больших данных.

Игры в Facebook Messenger

Социальная сеть Facebook запустила платформу Instant Games, которая позволяет запускать 2D-игры в мессенджере и новостной ленте соцсети без их установки. В стартовый набор вошли 17 игр вроде Pac-Man, Space Invaders и Arkanoid. Над пополнением их ассортимента уже работают сторонние компании, в том числе российская студия Game Insight.

Apple Music для студентов

Музыкальный сервис Apple Music распространил действие студенческой подписки еще на 25 новых стран, включая Россию. Теперь отечественные студенты смогут платить почти вдвое меньше — для них месяц прослушивания музыки обойдется в 75 рублей вместо 169.

УАЗ от Wargaming

В России спроектировали специальную версию внедорожника «УАЗ Патриот», посвященную компьютерной игре World of Tanks от студии Wargaming. Ее серийное производство запустят в декабре 2016 года. Тогда же компания УАЗ объявит цену на стилизованный автомобиль. При этом внешний тюнинг с танками и элементы отделки салона по мотивам игры можно заказать и отдельно.

Автомат по заправке кроватей

Канадская компания Smart Duvet разработала одноименный гаджет для тех, кто ленится самостоятельно заправлять постель. Он состоит из двух частей: прослойки между одеялом и пододеяльником и специального насоса, который активируется с мобильного приложения. Базовый комплект для односпальной кровати обойдется в 269 долларов. Команда собирает на Kickstarter деньги на запуск массового производства.

Бесконечный диалог голосовых помощников

В Сети появилось видео бесконечного диалога голосовых помощников Amazon Echo и Google Home. Чтобы спровоцировать гаджеты на разговор, их владелец создал в календаре события, в названии которых содержатся команды-активаторы помощников.

«Венчурный кредит» Gett

Сбербанк предоставил сервису заказа такси Gett первый в своей практике «венчурный кредит» на 100 миллионов долларов сроком на семь лет. Это особый вид займа, который банк готов предоставить быстрорастущей компании с венчурным капиталом еще до того, как она достигла безубыточности или прибыльности. В обмен кредитор получил опционы на акции сервиса.

Статус больших данных

Основательница компании InfoWatch Наталья Касперская заявила, что все большие данные россиян — их поисковые запросы, информация о местонахождении, контакты, а также переписка, фото- и видеоматериалы — должны принадлежать государству. По ее мнению, только так удастся защитить данные, которые пользователи «отпустили в информационное пространство», от посягательств иностранных компаний.