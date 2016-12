Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новое СМИ в формате Snapchat, экспансия ivi и блокировка Tor в Беларуси.

Рекордные продажи Apple Watch

Продажи смарт-часов Apple Watch установили новый рекорд в преддверии новогодних праздников. По словам главы Apple Тима Кука, в этом году они могут стать самым популярным подарком. Корпорация уже готовится к самому удачному кварталу в истории продукта, не раскрывая сами показатели продаж.

Консервативный евангелист для Google

Холдинг Alphabet открыл вакансию «консервативного евангелиста» для лоббирования интересов Google в Вашингтоне. Он займется выстраиванием отношений с органами власти и должен будет находить общий язык как с представителями консерваторов, так и с либертарианскими группами и сторонниками свободного рынка. Объявление разместили через 10 дней после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах.

Причина возгорания смартфонов Samsung

Специалисты диагностического центра Instrumental связали возгорание смартфона Samsung Galaxy Note 7 с его «агрессивным дизайном». Стремление производителя выпустить более тонкий гаджет, который при этом не будет уступать новому поколению iPhone по времени автономной работы, обернулось тем, что детали внутри корпуса оказались слишком близко к аккумулятору, что и послужило причиной перегрева аппарата. В самой Samsung эту версию пока не прокомментировали.

Экспансия ivi

Онлайн-кинотеатр ivi вышел на рынки Америки и Европы для продвижения российских фильмов среди русскоязычной аудитории в США, Канаде, Германии, Франции, Израиле и ряде других стран. Предполагается, что пользователи заинтересуются предложением из-за ностальгии. Потенциальный рынок оценивается в 8 миллиардов рублей.

Эмокар Honda

Японский автоконцерн Honda представил эмокар NeuV — электромобиль с искусственным интеллектом, способный «генерировать собственные эмоции». Разработкой системы занималась компания Cocoro SB из холдинга SoftBank, известного своим дружелюбным андроидом-консультантом Pepper. Более детальная презентация новинки запланирована на январь 2017 года.

Snapchat-СМИ

Бывший редактор Bloomberg Джошуа Топольски запустил собственное новостное издание The Outline в стиле Snapchat — со свайпами, кислотными цветами и стикерами. Оно собирается рассказывать истории о власти, культуре и будущем, которые, предположительно, заинтересуют читателей The New Yorker и BuzzFeed. Инвестиции в проект составили 5 миллионов долларов.

Блокировка Tor в Беларуси

В Беларуси начали ограничивать доступ к прокси-серверам системы для анонимного доступа в интернет Tor. С 2015 года в стране действует законодательный запрет на работу анонимайзеров. Для их выявления местный регулятор разработал систему автоматического поиска сайтов, которые помогают обходить блокировки.