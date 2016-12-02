Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: судьба смарт-часов Motorola, балансирующий андроид Google и обсуждение трендов 2017 года.

Новая покупка Twitter

Twitter приобрел стартап Yes!, занимавшийся выпуском мобильных приложений, чтобы назначить его главу Кита Коулмана вице-президентом компании, ответственным за дальнейшее продуктовое развитие сервиса микроблогов. После завершения сделки, сумма которой не разглашается, оба проекта студии — сервис обмена статусами WYD и планировщик встреч Frenzy — будут закрыты.

Судьба смарт-часов Motorola

Китайская компания Lenovo, которой теперь принадлежит бренд Motorola, временно отказалась от дальнейшего развития смарт-часов Moto. Руководство подчеркнуло, что верит в потенциал носимых гаджетов, но пока спрос на них недостаточно высок и в краткосрочной перспективе, скорее всего, существенно не вырастет.

Кража тысяч айфонов

Один из сотрудников тайваньского подразделения Foxconn похитил с завода 5,7 тысячи айфонов, предназначавшихся для проверки качества сборки. После тестирования аппараты должны были быть уничтожены, однако менеджер решил заработать на их продаже. Ему удалось продать краденные iPhone 5 и 5s примерно на 1,56 миллиона долларов.

Балансирующий робот

Принадлежащая Google компания Boston Dynamics натренировала своего человекоподобного робота Atlas ходить по неровной поверхности. Его снабдили ступнями, и после серии проб и ошибок андроид научился балансировать на бордюрах.

Линзы для очков от Snapchat

Американская компания Rochester Optical начала продавать линзы, подходящие к фотоочкам Spectacles от мессенджера Snapchat. Их цена начинается от 99 долларов и зависит от выданных окулистом предписаний. В ассортименте также представлены медицинские линзы для Google Glass, Epson Moverio и Intel Recon Jet.

Помощь Uber водителям

Датская полиция обвинила сервис заказа такси Uber в помощи двум подключенным к сервису водителям в уклонении от уплаты налогов. Если суд подтвердит обвинения полиции, то правоохранители смогут штрафовать компанию на сумму до 3,3 тысячи долларов за каждый подобный случай. Представители же Uber надеются, что их разъяснения подтолкнут правительство к модернизации законодательства.

Тренды 2017 года

13 декабря на площадке Deworkacy в Москве состоится круглый стол на тему «Вызовы стремительно меняющегося мира». На нем эксперты венчурного рынка представят тренды 2017 года и обсудят модели взаимодействия фондов, корпораций и банков. Участие в мероприятие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.