Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: принтер для газонов, развитие игр в «Одноклассниках» и лучшие работодатели США.

Обновление Instagram

В новой версии Instagram появились лайки к комментариям, возможность отключить обсуждения под отдельными постами и функция удаления подписчиков. Предполагается, что новшества позволят удержать на площадке знаменитостей, которым раньше приходилось удалять аккаунты из-за хейтеров.

Принтер для газонов

Японские ученые разработали устройство, которое позволяет выводить на поверхность подстриженного газона простые изображения любого масштаба. Тележка Grassffiti взъерошивает траву, направляя отдельные травинки в то или иное направление, тем самым прочерчивая линии на земле. Ранее разработчики уже испробовали такой же принцип на ворсе ковра.

Инвестиции Ходорковского

Организация «Открытые медиа» экс-главы «ЮКОСа» Михаила Ходорковского помогла запуститься сразу пяти медиастартапам, которые выйдут из тестового режима в начале 2017 года. Пока «Открытая экономика» (о финансах), «Центр управления расследованиями» (о коррупции), «Инфометр» (о новостях), Gauss (о науке и медицине) и «Культтриггер» (о культуре и искусстве) работают только в социальных сетях. Сумма вложений в них не раскрывается.

Развитие игр в «Одноклассниках»

Социальная сеть «Одноклассники» открыла доступ к платформе для создания игр для личных сообщений всем разработчикам. Они смогут продавать в них подписки, игровые предметы и использовать иные способы заработка, отдавая половину выручки платформе. На первом этапе все заявки будут отбираться вручную.

Робот-паркурщик

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли представили робота-паркурщика Salto. Он способен совершать несколько прыжков подряд и отскакивать от стен, что может быть полезным при проведении поисково-спасательных операций в разрушенных зданиях или на территориях со сложным рельефом. Его прототипом послужили африканские приматы галаго — одни из лучших прыгунов в мире.

Корпоративная платформа Mail.Ru Group

Холдинг Mail.Ru Group запустил единую B2B-платформу со всеми своими сервисами и инструментами для компаний. Здесь корпоративные клиенты смогут получить доступ к бесплатному почтовому сервису, DNS-хостингу, сервису для хранения и поиска базовой информации о сотрудниках «Моя компания», клубу партнеров Mail.Ru Group, а также к другим проектам для рекламодателей и веб-мастеров.

Лучшие работодатели США

Социальную сеть Facebook признали лучшим местом для работы в 2017 году среди всех технологических компаний США. В общем зачете она расположилась на второй строчке. Первое же получила Bain & Company. А прошлогодний лидер — сервис аренды жилья Airbnb — скатился сразу на 35-е место.