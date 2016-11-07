В структуре госкорпорации «Ростех» появился Корпоративный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам директора по информационной безопасности дочерней компании «Ростеха» «РТ-Информ» Александра Евтеева, КЦПКА тестировали в течение года. За это время специалисты проанализировали тысячи аномальных активностей и выявили несколько десятков реальных попыток украсть конфиденциальную информацию с помощью вирусов для кибершпионажа и финансовых хищений.

Теперь система запущена официально и будет постепенно подключаться к оборонным предприятиям «Ростеха». К концу 2017 года она возьмет под защиту 20 % из них, а к 2020-му — 30 %. Предполагается, что приоритет отдадут исполнителям гособоронзаказа — Объединенным приборостроительной и двигателестроительной корпорациям, а также предприятиям «Вертолеты России» и «Высокоточные комплексы».

Антихакерский центр «Ростеха» станет первым в России корпоративным звеном государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Предполагается, что в дальнейшем ГосСОПКА объединит несколько десятков таких центров, в том числе коммерческих.