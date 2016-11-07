Новый завод немецкого автоконцерна Daimler в Подмосковье займется выпуском премиальных внедорожников. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, пока известны лишь примерные параметры производства — около 25–30 тысяч автомобилей в год. Уточнить детали планируется до конца 2016 года. Тогда же власти подпишут с Daimler специальный инвестиционный контракт, который позволит компании получать различные преференции еще до достижения необходимого уровня локализации производства в России.

Инвестиции в строительство подмосковного завода в Минпромторге оценивают как минимум в 300 миллионов евро. Предполагается, что он расположится на территории бывшего военного городка в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе и заработает в 2019 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже заявил о готовности властей пригласить Mercedes на эту площадку.

Автоконцерн Daimler уже несколько лет ведет переговоры с российскими властями и предприятиями о локализации производства легковых автомобилей Mercedes в России. Помимо подмосковного парка «Есипово», компания также рассматривала еще две площадки — московский завод «МосАвтоЗил» и промзону в поселке Шушары в Ленинградской области. Окончательное решение было принято на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2016 году.