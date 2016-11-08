Российское правительство собирается наделить регионы правом повышать кадастровую стоимость недвижимости. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Действующее законодательство запрещает властям повышать кадастровую оценку недвижимости, по которой рассчитываются поступающие в региональный бюджет налоги, до 2020 года. Пока ее можно только снижать. Кабинет министров хочет смягчить это ограничение, позволив регионам самим решать, пересматривать ли стоимость объектов и как часто это делать. Сейчас переоценка проводится не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет.

Соответствующий законопроект уже находится на доработке в аппарате правительства. Чиновники хотят получить ответы от региональных властей до 20 декабря 2016 года.

В Торгово-промышленной палате отмечают, что отмена моратория на повышение кадастровой стоимости недвижимости ударит по предпринимателям, так как до этого у них была возможность прогнозировать рост нагрузки даже с учетом постепенного введения налога. «Сложно представить себе регионы, которые откажутся от возможности повысить оценку и доходы бюджета в кризис», — отметил председатель комитета по вопросам недвижимости ТПП Александр Каньшин.

В Минэкономразвития заявляют, что готовящиеся поправки не отменяют мораторий. Пересматривать оценку можно будет только после того, как регион перейдет на новую систему налогообложения и создаст государственного оценщика. Последние должны появиться как раз к 2020 году.

В 2014 году в России приняли закон, по которому налог на жилую недвижимость рассчитывается исходя из ее кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. При этом саму кадастровую оценку объектов зафиксировали на уровне начала 2014 года или на тот год, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость. Введение налога происходит поэтапно — с ростом на 20 процентных пунктов в год. Таким образом, с 2016 по 2020 год сумма налога увеличится примерно в пять раз.