Российское правительство задумалось о дополнительном повышении акцизов на сигареты в 2017 году сверх плана, уже одобренного Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, чиновники обсудят повышение адвалорной части акциза на сигареты на 14,5 % вместо запланированных 13 %, которые должны были сохраняться и в 2018–2019 годах. Согласно поправкам, специфическая часть акциза в 2017 году составит 1 562 рубля за тысячу сигарет. В 2018 году она, как и обсуждалось раньше, вырастет до 1 718 рублей, а в 2019-м — до 1 890 рублей за тысячу сигарет.

Представители крупнейших табачных компаний Philip Morris International, British American Tobacco и Japan Tobacco International уже обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой сохранить рост адвалорной части акциза в 2017 году на уровне 13 %. Они предупредили, что дополнительное повышение нагрузки может привести к перекосу в пользу дешевых сигарет. При этом цены вырастут на 14–16 рублей за пачку — до 15 % ежедневного располагаемого дохода среднестатистического потребителя. У менее обеспеченных покупателей на курение будет уходить около 23 % доходов.

Предполагается, что правительство определится с окончательным вариантом повышения акцизов на сигареты в среду, 9 ноября. Решение чиновников учтут во втором чтении поправок к Налоговому кодексу.

Акциз на сигареты в России состоит из специфической части, представляющей собой фиксированную величину, и адвалорной составляющей, которая рассчитывается как процент от их максимальной розничной цены. В 2016 году акциз составил 1 250 рублей за тысячу сигарет плюс 12 % расчетной стоимости.