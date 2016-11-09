Утром в среду, 9 ноября, агрегатор «Яндекс.Новости» временно вышел из строя на фоне ажиотажа вокруг президентских выборов в США. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным онлайн-издания TJ, первые сообщения о глобальном сбое в работе сервиса начали появляться в районе 10:35 по Москве, когда стало известно о победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В самом «Яндексе» уточнили, что «Новости» продолжали работать и в это время, но с задержками.

Одновременно с этим «Яндекс» отчитался, что выборы в США заняли первое место по числу поисковых запросов и набрали максимальные 100 баллов по шкале поискового интереса. Заинтересованность россиян этой темой начала проявляться еще в августе.

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 8 ноября. 9 ноября стало известно, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в гонке. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон признала поражение.