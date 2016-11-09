Концерн «Калашников» зарегистрировал товарные знаки «АК-47» и «АК-74» по нескольким новым классам, включая компьютерные игры, мультфильмы, модели оружия, часы и печатную продукцию. Об этом сообщает газета «Известия».

Теперь компания сможет заключать с производителями этих товаров лицензионные соглашения о праве использовать бренды принадлежащих ей автоматов. Предполагается, что в первую очередь «Калашников» сосредоточится на работе с разработчиками игр. Потенциальными клиентами концерна могут стать, например, Mail.Ru Group с шутером Warface или американская Valve с Counter-Strike.

В общей сложности число шутеров, в которых встречается АК-47, идет на сотни. По оценке менеджера по направлению «Игры и киберспорт» соцсети «ВКонтакте» Александра Щепилова, это означает, что «Калашников» может заработать на передаче прав на использование товарного знака миллионы долларов.

Юристы отмечают, что у концерна могут возникнуть проблемы при попытке засудить разработчиков за незаконное использование брендов «АК-47» и «АК-74», так как в России таких разбирательств еще в принципе не проводилось. При этом они сразу отметили, что «Калашников» сможет предъявить свои претензии только по поводу игр, которые выпускались после 20 января 2014 года. Именно тогда компания подала заявку на регистрацию товарных знаков по новым классам.

Официальные представители «Калашникова» не смогли оперативно прокомментировать планы по использованию новых брендов.