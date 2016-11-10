Несколько крупных российских банков стали объектами хакерских атак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центробанк. Американское интернет-издание Motherboard уточняет, что, в частности, хакеры атаковали Сбербанк и Альфа-банк. Ответственность взял на себя хакер под ником vimproducts.

В Альфа-банке и Сбербанке информацию об атаках подтвердили. Также, по данным издания, напали на Росбанк и Банк Москвы. Центробанк заявляет, что под угрозу попали пять банков.

Хакер сам связался с Motherboard и заявил, что ему поступил заказ на атаку на сайты российских банков. Он присылал редакции ссылки на работающие сайты банков, после этого страницы переставали работать. «Россия беспокоит некоторых клиентов своим влиянием на американские выборы», — объяснил он свои действия.

В Альфа-банке отметили, что атака была слабой и непродолжительной. В разговоре с «Ведомостями» представители банка уточнили, что его сайт не работал около получаса, а банковские системы не пострадали.

Vimproducts также пытался «положить» сайт министерства экономического развития России, но сделать этого ему не удалось.