Министерство внутренних дел предлагает ужесточить ответственность за хищение средств с банковских счетов и карт. Об этом глава ведомства Владимир Колокольцев рассказал в интервью газете «Щит и меч».

По его словам, МВД уже работает над соответствующими поправками к Уголовному кодексу вместе «с другими заинтересованными сторонами». При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

В соответствии с действующим законодательством хищение денег со счета в банке может квалифицироваться как мошенничество или как кража. В первом случае наказание колеблется от штрафа в 120 тысяч рублей до 10 лет тюрьмы со штрафом в миллион рублей или без такового, а во втором — от штрафа в размере 80 тысяч рублей до 10 лет тюрьмы со штрафом в миллион рублей или без такового.

Кроме того, Колокольцев рассказал о готовящемся ужесточении наказания за незаконную добычу полезных ископаемых, в том числе янтаря и нефрита. Сейчас за это правонарушение предусмотрена лишь административная ответственность — штраф от 3 до 5 тысяч рублей.