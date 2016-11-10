Холдинг Rambler&Co собирается запустить онлайн-сервис по продаже еды и напитков из баров кинотеатров. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы департамента «Рамблер/Касса» Алексея Васянина, их сервис по продаже билетов в кино уже готов к подключению новых функций. Сейчас условия сотрудничества согласовывают с киносетями. Конкретных партнеров по развитию проекта в компании не называют. Известно лишь, что в дальнейшем ассортимент онлайн-магазина планируется расширять, в том числе за счет официальных сувениров по мотивам популярных фильмов.

По данным «Известий», сейчас пилотные испытания внутренней системы онлайн-продаж попкорна и газировки вместе с билетами проходят в сети «Формула кино». По словам технического директора компании Андрея Аликбетова, переговоры о создании такого сервиса велись не только с Rambler&Co, но и с «Яндексом» и «Киноходом». Второй считается одним из крупнейших онлайн-продавцов билетов на киносеансы в России.

Аликбетов отмечает, что основная задача при оказании новой услуги — избежать очередей, при этом не нанимая дополнительных работников, которые займутся выдачей онлайн-заказов. Как ее решают в сервисе от Rambler&Co, не уточняется.