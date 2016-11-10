Китайская торговая площадка AliExpress решила дополнить ассортимент товарами повседневного спроса. Об этом местный представитель Alibaba Group Марк Завадский рассказал агентству «Интерфакс».

По его словам, компания уже договорилась о сотрудничестве с российскими подразделениями Procter & Gamble, Henkel и Durex, выпускающими широкий спектр потребительских товаров — начиная с косметики, чистящих средств и батареек и заканчивая подгузниками, бритвами и презервативами.

«Нам хочется стать той площадкой, на которой россияне покупают не только экзотические или необычные товары или товары, которые было бы здорово иметь, но они не то чтобы необходимы. Мы хотим стать площадкой, на которой россияне покупают товары первой необходимости», — пояснил Завадский. При этом он не стал делать конкретных прогнозов о возможном спросе на продукцию из категории FMCG, отметив лишь, что у этого направления есть большой потенциал.

Ранее в AliExpress пообещали расширить ассортимент в России за счет продажи виртуальных товаров и финансовых услуг. Предполагается, что на площадке можно будет купить игры, программное обеспечение, цифровой контент, а также купоны на посещение различных офлайн-заведений.