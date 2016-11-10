Обновлено: добавлена информация о дальнейших действиях «Лаборатории Касперского».

Федеральная антимонопольная служба России по жалобе «Лаборатории Касперского» возбудила антимонопольное дело в отношении компании Microsoft. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Компания Microsoft существенно сократила время для адаптации обеспечения совместимости антивирусного программного обеспечения сторонних разработчиков в отношении операционной системы Windows 10, а именно с двух месяцев до шести календарных дней», — говорится в сообщении.

«Из-за того что компания Microsoft сама является разработчиком антивирусного программного обеспечения Windows Defender, которое автоматически включается, если стороннее ПО не успело адаптироваться с Windows 10, такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке программного обеспечения. Наша задача — обеспечить равные условия для всех участников этого рынка», — пояснил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин.

Такая ситуация вызвала недовольство производителя антивирусов «Лаборатория Касперского», поскольку процесс адаптации программного обеспечения играет ключевую роль для своевременного выпуска версий антивирусного ПО, совместимых с операционной системой.

UPD (19:45): В ближайшее время представители «Лаборатории Касперского» собираются обратиться в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребления корпорацией Microsoft доминирующем положением на рынке.

«„Лабораторию Касперского“ и Microsoft связывает давнее и успешное сотрудничество, поэтому мы обратились в ФАС только после нескольких месяцев переговоров, которые не возымели успеха, и исчерпав все другие возможности прямого урегулирования ситуации», — заявили представители компании журналистам ТАСС, уточнив, что пока заявление в ЕК еще не передано.