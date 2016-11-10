Клиенты Сбербанка пожаловались на проблемы с проведением платежей через интернет. Об этом сообщает агентство «РБК».

В четверг, 10 ноября, в официальном сообществе Сбербанка во «ВКонтакте» появились сообщения о недоступности системы «Сбербанк Онлайн» как через телефон, так и с компьютера. Жалобы поступали из разных городов России — например, из Казани, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Сотрудники Сбербанка подтвердили наличие перебоев в функционировании сервиса и объяснили их возникновение проведением технических работ с 13:00 до 16:00 по Москве. При этом в call-центре уточнили, что хотя работы завершены, некоторые клиенты могут испытывать проблемы с подключением и сейчас.

Ранее стало известно, что в среду, 8 ноября, крупнейшие банки России подверглись мощной DDoS-атаке. Среди них оказался и Сбербанк. По словам представителей компании, службе кибербезопасности удалось оперативно устранить угрозу.