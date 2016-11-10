Вечером в четверг, 10 ноября, индекс ММВБ обновил свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные «Московской биржи».

К 18:05 значение индекса увеличилось на 3,2 % по сравнению с предыдущим уровнем закрытия — до 2 076,44 пункта. Одновременно с этим индекс РТС поднялся выше тысячи пунктов. К 14:10 его значение выросло на 3,2 % — до 1 021,97 пункта.

Индекс ММВБ (10 ноября 2016 г.) Индекс РТС (10 ноября 2016 г.)

Росту биржевых показателей поспособствовало подорожание ценных бумаг Новолипецкого металлургического комбината, «Русала», «Северстали», «Норильского никеля» и Магнитогорского металлургического комбината.

Аналитики называют наблюдающееся увеличение индексов инерционным и предупреждают, что на рынке сложилась аномальная ситуация. «При взгляде на дневные графики индексов ММВБ и РТС становится очевидным, что они демонстрируют чрезмерный прирост. Вопрос лишь в том, как скоро нынешняя эйфория участников российских торгов пойдет на спад», — пояснил старший аналитик банка «Образование» Виталий Манжос агентству «РБК».

Индексы ММВБ и РТС являются основными индикаторами состояния фондового рынка России и рассчитываются на основе изменения стоимости акций 50 крупнейших российских эмитентов, относящихся к основным секторам экономики. При этом расчет ММВБ ведется в рублях, а РТС — в долларах.