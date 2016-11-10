Аналитический центр НАФИ выяснил, знают ли россияне о существовании биткоина и как к нему относятся.

62 % россиян ничего не слышали

о биткоине

За год уровень осведомленности населения о криптовалюте увеличился на 19 процентных пунктов. Каждый четвертый опрошенный заявил, что слышал о биткоине хоть что-то, а 13 % респондентов посчитали, что разбираются в теме хорошо.

На этом фоне улучшилось и отношение россиян к биткоину. За год доля желающих запретить криптовалюту в России сократилась вдвое — с 40 до 20 %. Еще 34 % опрошенных заявили, что запрещать биткоин не нужно, а 46 % затруднились определить его судьбу.

Чаще всего за запрет высказывались люди без высшего образования, те, кто не пользуется интернетом, а также граждане, в принципе ничего не слышавшие про криптовалюты.

Статус биткоина в России все еще окончательно не определен. В 2014 году власти неоднократно предупреждали, что виртуальные деньги могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступных путем, поэтому расчеты с криптовалютами расценивались как сомнительные операции. Затем отношение регуляторов к системе изменилось — они начали признавать ее перспективность. Летом 2015 года лояльность к криптовалютам проявил президент страны Владимир Путин, а уже осенью платежная система QIWI заявила о намерении создать битрубль. Впоследствии отношение властей к криптовалютам вновь изменилось — появились предложения привлекать граждан и компании, участвующие в выпуске и обороте биткоинов, как к административной, так и к уголовной ответственности. Сейчас же Минфин задумался о компромиссном варианте — о возможности приравнять биткоин к иностранной валюте.