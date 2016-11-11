Государственная дума ратифицировала конвенцию о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами, и мерах ее профилактики. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Конвенция устанавливает требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников на предприятиях, где применяют канцерогенные вещества. Она также устанавливает перечень канцерогенных веществ и агентов, которые нельзя использовать на рабочих местах. В конвенции прописано, что необходимо сообщать работникам об имеющихся рисках и обеспечить их соответствующими медицинскими обследованиями.

Конвенция о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах ее профилактики была принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве в 1974 году. Но до сих пор она не была ратифицирована в России.