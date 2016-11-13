Бюджетный комитет Госдумы неожиданно рекомендовал повысить акцизы на шампанское, хотя правительство этого не планировало. Об этом сообщает агентство «РБК».

По мнению депутата от «Единой России» Евгения Федорова, в 2017 году акцизы на игристые и шампанские вина должны увеличиться на 34-36 %: на шампанское с защищенным географическим наименованием — с 14 до 19 рублей, а без него — с 26 до 36 рублей. В 2018 и 2019 годах повышать акцизы пока не планируется.

Предполагается, что эта мера позволит защитить Крым и других отечественных виноградарей от «виноматериалов, которые гонят из Турции». Также в профильном комитете Госдумы подчеркнули, что это позволит устранить перекос в предложениях правительства по повышению акцизов только на «тихие» вина, что равносильно «поддержке одной-единственной компании». Ее название не озвучивалось, однако некоторые парламентарии пришли к выводу, что речь идет об «Абрау-Дюрсо», принадлежащей семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Вдобавок к этому поправка должны заставить региональные власти активизировать работу по защите вин, производимых на их территориях.

Некоторые депутаты выступили против поправки Федорова, так как ее изначально не вносило правительство и из-за опасений, что рост акцизов приведет к резкому снижения доступности шампанского для населения. В итоге, инициативу поддержали 12 голосами против девяти.