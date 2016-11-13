В Госдуме неожиданно решили повысить акцизы на шампанское
Бюджетный комитет Госдумы неожиданно рекомендовал повысить акцизы на шампанское, хотя правительство этого не планировало. Об этом сообщает агентство «РБК».
По мнению депутата от «Единой России» Евгения Федорова, в 2017 году акцизы на игристые и шампанские вина должны увеличиться на 34-36 %: на шампанское с защищенным географическим наименованием — с 14 до 19 рублей, а без него — с 26 до 36 рублей. В 2018 и 2019 годах повышать акцизы пока не планируется.
Предполагается, что эта мера позволит защитить Крым и других отечественных виноградарей от «виноматериалов, которые гонят из Турции». Также в профильном комитете Госдумы подчеркнули, что это позволит устранить перекос в предложениях правительства по повышению акцизов только на «тихие» вина, что равносильно «поддержке одной-единственной компании». Ее название не озвучивалось, однако некоторые парламентарии пришли к выводу, что речь идет об «Абрау-Дюрсо», принадлежащей семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Вдобавок к этому поправка должны заставить региональные власти активизировать работу по защите вин, производимых на их территориях.
Некоторые депутаты выступили против поправки Федорова, так как ее изначально не вносило правительство и из-за опасений, что рост акцизов приведет к резкому снижения доступности шампанского для населения. В итоге, инициативу поддержали 12 голосами против девяти.
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