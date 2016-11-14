Авиакомпания, которую планируется создать на базе «Трансаэро», может начать полеты уже в апреле 2017 года. Об этом глава перевозчика Александр Бурдин рассказал газете «Ведомости».

На получение нового сертификата потребуется 60 дней. При этом перевозчик может пойти и другим путем — объединиться с небольшой компанией, уже имеющей сертификат, и летать под брендом «Трансаэро».

По словам Бурдина, для перезапуска компании планируется использовать популярную на Западе схему, в разработке которой участвовали консультанты McKinsey. Она заключается в конвертации долга «Трансаэро» в акции нового перевозчика, контролировать работу которого будут кредиторы обанкротившейся компании. Мажоритарные акционеры «Трансаэро» — супруги Ольга и Александр Плешаковы — не будут участвовать в новом проекте.

Предполагается, что полностью реестр кредиторов сформируют к концу зимы. Пока они заявляют в суде задолженность на сумму в 251,8 миллиарда рублей. 92 миллиарда рублей приходятся на долг перед банками, а еще около 30 миллионов — перед контрагентами.

Начальные инвестиции в запуск новой авиакомпании Бурдин оценил в 20 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на лизинг самолетов. К 2018 году сумма вложений должна увеличиться до 75 миллионов. А к 2019 году обновленная «Трансаэро» собирается выйти на безубыточность. В планах компании на 2020 год значится выручка в 36 миллиардов рублей при пассажиропотоке в 4,1 миллиона человек.

Крупнейшие кредиторы «Трансаэро» — Сбербанк и ВТБ — от комментариев по поводу перезапуска компании воздержались. В Сбербанке при этом заявили, что с планом пока не ознакомились.

Рынок отреагировал на новые данные о готовящемся возрождении «Трансаэро» положительно. Стоимость акций компании на Московской бирже выросла почти на 30 %. Затем рост котировок скорректировался до 20,5 %.

До недавнего времени «Трансаэро» считалась крупнейшей в России частной авиакомпанией, занимающей второе место по пассажиропотоку. В конце лета 2015 года стало известно об обострении финансовых проблем перевозчика. Его санацией собирался заняться «Аэрофлот», однако сделка так и не состоялась, после чего все участники переговоров сошлись во мнении о неизбежности банкротства «Трансаэро». Сейчас в компании запущена процедура наблюдения. При этом она не может совершать полеты, так как ее лишили сертификата эксплуатанта. Ее рейсы отдали другим перевозчикам.