С 14 ноября в Сбербанке запускается акция со сниженными ставками по потребительским кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Особые условия предоставления займов распространяются на кредиты на сумму от 300 тысяч рублей со сроком погашения до пяти лет. Разница по сравнению со ставками базовых предложений банка составит около семи процентных пунктов. Так, фиксированные ставки по кредитам под поручительство физических лиц составят 13,9 и 15,9 %, без обеспечения — 14,9 и 16,9 %, а на рефинансирование займов — 13,9, 14,9 и 15,9 %.

Акция продлится по 31 января 2017 года.

В конце 2013 года Сбербанк уже предлагал кредиты по фиксированной ставке на срок до 12 месяцев. Тогда выдача займов увеличилась на 60 %. По итогам же первых трех кварталов 2016 года банк выдал потребкредиты на 575 миллиардов рублей, что на 70 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.