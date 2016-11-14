Уход Владимира Якунина с поста главы «Российских железных дорог» привел к перераспределению заказов перевозчика в пользу бизнес-структур сына Аркадия Ротенберга Игоря и экс-чиновников. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, в 2016 году «Глобальные системы навигации» Ротенберга-младшего впервые выиграли тендер РЖД на 691 миллион рублей. Контракт позволит компании удвоить годовую выручку. До этого она работала преимущественно с предприятиями, подконтрольными Ротенбергу-старшему. Среди клиентов «Глосава» значились «Стройгазмонтаж», «Мостотрест» и «Газпром бурение».

В самом «Глосаве» заявляют, что смена топ-менеджмента РЖД никак не отразилась на условиях проведения тендеров.

Вдобавок к этому впервые с 2010 года крупный заказ на железнодорожное строительство стоимостью 6,3 миллиарда рублей получил «Стройпутьинвест», принадлежащий Алексею Золотареву и Виталию Брилю — бывшим партнерам экс-министра транспорта Игоря Левитина. Компания получила подряд от УК «Трансюжстрой», выигравшей конкурс на строительство части магистрали за 61,9 миллиарда рублей еще при Якунине.

Кроме того, в число подрядчиков РЖД попала компания «Спецтрансстрой», теперь принадлежащая бывшему замминистру строительства Юрию Рельяну. «РЖДстрой» выбрал ее единственным исполнителем заказа по реконструкции одного из участков дороги на СКЖД. Сумма сделки составила почти 8 миллиардов рублей.

В самой РЖД заявили, что выбирают подрядчиков через конкурсы. При этом определяющим фактором становятся компетенции исполнителей, а «не их принадлежность к тем или иным фамилиям».

Владимир Якунин ушел в отставку с поста президента РЖД 20 августа 2015 года. На этой должности его сменил замминистра транспорта Олег Белозеров.

В октябре 2016 года появились слухи, что новым президентом корпорации может стать вице-премьер Аркадий Дворкович.