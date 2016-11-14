Министерство труда и социальной защиты населения работает над сервисом для дистанционного подписания договоров между соискателями и работодателями. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас при найме сотрудников из других населенных пунктов — будь то полная занятость или фриланс — сторонам приходится либо тратить время и деньги на пересылку сопутствующих документов в бумажном виде, либо работать друг с другом, полагаясь лишь на устные договоренности. По данным Роструда, в дистанционные трудовые отношения вовлечены около 5 миллионов россиян. Не менее половины из них — нелегально.

Чтобы исправить ситуацию, Минтруда планирует дополнить законодательство поправками, предусматривающими заключение трудовых договоров в электронном виде. Составлять их смогут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физлица. Документы предполагается подписывать при помощи Единой системы идентификации и авторизации портала госуслуг. В случае необходимости сотрудник сможет получить заверенную бумажную копию договора в ближайшем центре госуслуг.

Чиновники и участники рынка надеются, что внедрение электронного документооборота в трудовых отношениях поспособствует дальнейшему развитию дистанционной занятости и повышению доли работающих легально фрилансеров. Одновременно с этим ожидается ускорение всех процессов, связанных с решением кадровых вопросов.