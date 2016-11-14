Журналы Allure и Condé Nast Traveller издательского дома Condé Nast не будут издаваться в России c 2017 года. Об этом The Village сообщили представители компании.

В издательстве отказались назвать причины закрытия журналов, однако рассказали, что клиенты компании получили письмо с небольшим комментарием.

«С тяжелым сердцем вынуждена сообщить, что журналы Allure и Condé Nast Traveller января 2017 года перестанут выходить в России. Последние номера поступят в продажу, а сайты продолжат вещать до конца 2016 года», — цитирует «РБК» слова президента издательского дома Аниты Гиговской, которые приводятся в этом письме.

«Это достойные проекты, но за последние два года экономическая ситуация в России изменилась, и не в лучшую сторону. В обозримом будущем мы не видим перспективы возврата на траекторию изначального бизнес-плана», — пояснила Гиговская.

Журнал Allure издавался в России с сентября 2012 года, Condé Nast Traveller — c октября 2011 года.