Генпрокуратура раскрыла данные о численности обманутых дольщиков среди россиян. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

39 000 россиян столкнулись с обманом

при участии в долевом строительстве

По словам старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антона Головина, «ситуация в этой сфере постепенно выправляется», так как за «несколько лет» число обманутых дольщиков сократилось почти вдвое.

В общей сложности за первые три квартала 2016 года в России выявили 7 тысяч нарушений в сфере долевого строительства. В отношении виновных возбудили 456 уголовных дел.

Всего же в России насчитывается 745 проблемных объектов недвижимости. Они отсутствуют лишь в 20 регионах страны. В каких именно, в Генпрокуратуре не уточнили.

В 2015 году в России обсуждался вариант полного отказа от долевого строительства. Переходный период планировалось растянуть на пять лет с 2016 по 2020 год. Затем строительство нового жилья за счет граждан полностью бы запретили. Однако эта идея не была реализована, так как эксперты предупредили, что это обернется не только уменьшением числа обманутых дольщиков, но и дефицитом новых квартир. Половина из них возводится именно за счет софинансирования будущими жильцами. Вместо этого в правительстве пообещали усилить контроль за деньгами дольщиков.