«Яндекс» запускает новый проект «Издательство», который будет развивать культурные и образовательные инициативы в области истории, литературы, искусства и философии. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

По словам Дмитрия Степанова, директора по маркетингу и куратора нового проекта, «инициативы направлены на то, чтобы с помощью технологий улучшить жизнь людей». Компания стремится объединить все свои проекты по оцифровке научных знаний в один. Это делается для того, чтобы сохранить важные публикации в области гуманитарных и естественных наук, которые до сих пор существовали только в офлайне.

Первым проектом в серии «Издательство Яндекса» стал исторический онлайн-сериал «1917. Свободная история», созданный командой Михаила Зыгаря.