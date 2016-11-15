Система бесконтактных платежей Apple Pay начала поддерживать карты Visa в России. Об этом сообщается на официальной странице сервиса.

Теперь клиенты «Альфа-банка» и банка «Тинькофф» могут привязать свои карты Visa к Apple Wallet. После этого они смогут оплачивать покупки бесконтактным способом, приложив палец к Touch ID на iPhone SE, iPhone 6 и более новых моделях или дважды нажав боковую кнопку на Apple Watch и поднеся гаджет к терминалу. С более подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте Apple.

Ранее сообщалось, что поддержка Visa в Apple Pay в России появится в декабре. До сегодняшнего дня бесконтактные платежи от Apple были доступны только держателям карт MasterCard. По данным Национальной системы платежных карт, в 2015 году на их долю в России приходились 49,4 % всего «пластика». Охват Visa был меньше — 44,7 %. В общей же сложности к концу первой половины 2016 года в стране насчитывалось 249 миллионов банковских карт.

4 октября 2016 года в России заработала система бесконтактных платежей Apple Pay. Новый способ оплаты товаров стал доступен в сетях супермаркетов «Азбука вкуса», «Магнит», «Ашан», «М.Видео» и Media Markt, а также в ЦУМе и у некоторых других ретейлеров. В ближайшее время «Яндекс.Деньги» собираются подключить прием платежей через Apple Pay компаниям, которые используют «Яндекс.Кассу».