Сотовый оператор «Мегафон» оценил свои примерные расходы на исполнение всех требований новых антитеррористических поправок более чем в 500 миллиардов рублей. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете компании.

В документе уточняется, что более точные расчеты можно будет представить после того, как правительство примет подзаконные акты, более подробно описывающие правила применения «пакета Яровой» — с указанием ответственных за хранение данных об активности абонентов, а также сроками и местами расположения информации.

В начале ноября подзаконные акты еще не были готовы и находились на доработке в министерстве промышленности и торговли. Участники рынка предупредили, что задержки могут привести к срыву своевременного исполнения закона. Касающиеся операторов поправки должны вступить в силу

1 июля 2018 года.

Летом 2016 года в России приняли новые антитеррористические поправки авторства депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова.

Критиков закона беспокоит, что «пакет Яровой» обязывает операторов связи и организаторов распространения информации вроде «Яндекса», «ВКонтакте» и Mail.Ru Group хранить содержание разговоров и переписки клиентов в течение шести месяцев, а метаданные об их активности — на протяжении трех лет. Для этого компаниям придется провести глобальную модернизацию сетей и создать системы идентификации звонков и управления полученными данными, что требует от них затрат на несколько триллионов рублей. Из-за этого ожидается подорожание услуг связи и снижение качества сервиса.