Структуры Сбербанка собираются проинвестировать сервис заказа такси Gett. Об этом сообщает агентство «РБК».

По данным издания, банк предоставит компании кредитную линию и купит в ней «небольшую долю». По другой версии, пока речь идет только о кредитном финансировании. Официально о сделке должны объявить до конца ноября.

Представители подразделения Sberbank CIB, отвечающего за инвестиции Сбербанка, и самого Gett от комментариев отказались.

Ранее Сбербанк неоднократно проявлял интерес к службам, предоставляющим услуги по требованию. В частности, в июле 2016 года венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund I объявил о предоставлении инвестиций конкуренту Gett — американскому сервису заказа такси Uber. А в августе стало известно о переговорах между Сбербанком и «Яндекс.Такси». По словам участников рынка, они еще продолжаются.

Сервис заказа такси Gett запустился в 2011 году в Израиле и изначально назывался GetTaxi. В апреле 2015 года компания провела ребрендинг и увеличила количество оказываемых услуг. Теперь Gett занимается доставкой цветов и суши, а также сотрудничает с курьерами, уборщиками и мастерами по ремонту iPhone.

География проекта охватывает 80 городов в четырех странах: в Израиле, России, США и Великобритании. При этом в сентябре 2016 года компания объявила о намерении потратить 100 миллионов долларов на развитие на российском рынке. Это практически пятая часть всех инвестиций, которые ей удалось привлечь.