Музыкальный сервис Zvooq подал иск к российской интернет-компании «Яндекс» на 29 миллионов долларов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Zvooq и «Яндекс».

Детали иска не раскрываются. «Ведомостям» рассказали, что он касается «нарушения письменных договоренностей» о запрете «Яндексу» нанимать сотрудников Zvooq в течение полугода с момента подписания документа. Однако спустя несколько месяцев технический директор Zvooq Константин Рябинин стал руководителем проектов поиска «Яндекса», а руководитель по маркетингу Варвара Семенихина — руководителем отдела маркетинга в «Яндекс.Музыке».

Информацию об иске подтвердили в «Яндексе». «Яндекс не нарушал никаких договоренностей со Zvooq, ни о каком переманивании сотрудников речи не идет. К сожалению, мы не можем подробно комментировать взаимоотношения со Zvooq, оно охраняется соглашением о конфиденциальности», — рассказала представитель компании Ася Мелкумова.

Музыкальная компания Zvooq входит в Dream Industries и курирует сервис Bookmate, образовательную платформу «Теории и практики», центр для стартапов DI Telegraph и онлайн-сервис Exchang.es.