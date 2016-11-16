Уральская сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» решила развиваться в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В 2017 году ретейлер планирует открыть в столице два магазина. Первая точка площадью в 1 226 квадратных метров заработает уже в феврале в МФК «Кунцево Плаза». На 2018 год намечено открытие еще одного московского магазина. Также компания собирается развивать свою сеть за счет городов-миллионников.

Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» запустилась в 2012 году и сейчас насчитывает семь магазинов и пять салонов красоты в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Челябинске. В ассортименте ретейлера представлена косметика и парфюмерия как от селективных и люксовых брендов, так и массовых марок.

По данным агентства «InfoLine-Аналитика», разнообразие товаров позволяет «Золотому яблоку» лидировать по выручке с одного квадратного метра. По этому показателю компания опережает своего ближайшего конкурента — сеть «Рив Гош» — почти вдвое: 1,18 миллиона против 666 тысяч рублей. По совокупной же выручке ретейлер находится на четвертом месте среди российских косметических сетей. В 2015 году она составила 11 миллиардов рублей, что в несколько раз меньше, чем у «Иль де Ботэ» (24,5 миллиарда), управляющего магазинами «Рив Гош» и Rivoli «Аромалюкса» (38 миллиардов) и сети «Л’Этуаль» (72 миллиарда рублей). По прогнозам, в 2016 году выручка «Золотого яблока» увеличится примерно на 18 % — до 13 миллиардов рублей, а в 2018-м — после выхода на столичный рынок — достигнет 18 миллиардов рублей.