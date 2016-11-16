Китайский производитель электроники Xiaomi собирается открыть офис в России. Об этом сообщает ТАСС.

Точные сроки открытия представительства пока не называются. Известно лишь, что в России Xiaomi заинтересована в работе не только на рынке смартфонов, но и по другим направлениям. Компания также выпускает планшеты, ноутбуки, телевизоры, видеокамеры, аудиоустройства, датчики для умного дома, фитнес-трекеры, электровелосипеды, моноподы, гироскутеры и дроны.

При этом глава Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что для Xiaomi российский рынок смартфонов является основным после китайского — он переживает период стремительного роста, который может обернуться для производителя существенным увеличением продаж. В частности, о росте популярности китайских смартфонов уже заявляли отечественные операторы связи. По данным газеты «Ведомости», за год число россиян, пользующихся телефонами Xiaomi, увеличилось примерно в девять раз — до нескольких сотен тысяч человек. На долю бренда приходится около 1 % рынка — как в штуках, так и в деньгах.

В октябре 2016 года Xiaomi уже открыла в Москве свой первый в России монобрендовый магазин. Предполагается, что к 2018 году местный партнер производителя — входящая в состав RDC Group компания «Смарт оранж» — расширит сеть до 20 точек, в том числе в регионах. На это планируется потратить 20 миллионов долларов.