Корпорация Google выпустила приложение «Фотосканер» для оцифровки напечатанных снимков. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Для оцифровки фотографии пользователю необходимо сделать несколько снимков кадра с разных ракурсов. Приложение проанализирует их, самостоятельно определит границы изображения, скорректирует его расположение и очистит от ненужных бликов. Результат можно сохранить в сервисе Google Photos.

В Google отмечают, что оцифровка снимков с помощью приложения отличается более высоким качеством по сравнению с обычным фотографированием и значительно более высокой скоростью по сравнению с обработкой кадров через сканер.

«Фотосканер» уже доступен владельцам гаджетов на iOS и Android. Приложение распространяется бесплатно.