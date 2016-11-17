Международная исследовательская компания Universum выяснила, какие компании российские специалисты различных профилей считают идеальным для себя местом работы. Полученные данные публикует агентство «РБК».

Лучшие работодатели для бизнес-специалистов

Место Название компании Кол-во голосов, %

«Газпром» 30,77

Google 19,93

«Газпром нефть» 13,62

«Яндекс» 12,6

«Роснефть» 11,49

В 2015 году первые два места выглядели так же, а на третьем располагалась «Роснефть». Теперь же она опустилась на пятую строчку, уступив свое место «Газпром нефти», раньше вообще отсутствовавшей в рейтинге. При этом в 2016 году в топ-10 ворвалась L’Oreal Group, ранее занимавшая 12-е место.

Лучшие работодатели для инженеров и Ученых

Место Название компании Кол-во голосов, %

«Газпром» 32,07

«Газпром нефть» 15,96

Google 14,2

«Роснефть» 14,06

«Росатом» 9,88

Позиции «Роснефти» в списке предпочтений инженеров и специалистов по естественным наукам также пошатнулись. Она уступила вторую строчку все той же «Газпром нефти».

Лучшие работодатели для IT-специалистов

Место Название компании Кол-во голосов, %

Google 38,51

«Яндекс» 29,05

«Газпром» 20,1

Microsoft 18,93

Intel 11,15

Предпочтения IT-специалистов за год практически не изменились. Первые семь мест рейтинга остались прежними. На восьмом расположилась «Газпром нефть», а «Лаборатория Касперского» вытеснила Cisco Systems с девятой строчки.

Лучшие работодатели для гуманитариев

Место Название компании Кол-во голосов, %

Google 25,74

«Газпром» 23,27

«Яндекс» 19,76

L’Oreal Group 11,2

«Газпром нефть» 9,65

В этой категории эксперты изучали предпочтения специалистов по гуманитарным наукам, представителей искусства, а также работников образования. Тройка наиболее привлекательных, по их мнению, работодателей за год не изменилась. При этом в десятку в 2016 году пробралась Mail.Ru Group.

Лучшие работодатели для юристов

Место Название компании Кол-во голосов, %

«Газпром» 34,54

«Газпром нефть» 18,45

Google 15,01

«Роснефть» 13,15

«Яндекс» 10,01

Это уже третья сфера, в которой «Роснефть» уступила свои позиции (на этот раз — второе место) «Газпром нефти». Эта же категория может похвастаться сильнее всего обновившимся топом. В 2016 году в десятку лучших работодателей, по мнению специалистов по юриспруденции, впервые попали Microsoft, Сбербанк и «Росатом».

Лучшие работодатели для медиков

Место Название компании Кол-во голосов, %

Bayer 19,41

Pfizer 17,82

«Газпром» 14,89

Novartis 14,89

Johnson & Johnson 12,23

В рейтинге предпочтений медицинских работников в 2016 году сменился лидер. Корпорация Bayer вытеснила «Газпром» с первого сразу на третье место. А Pfizer, ранее отсутствовавшая в списке, заняла вторую строчку.

В целом самой привлекательной чертой потенциального работодателя россияне назвали его успех на рынке. На втором месте по важности оказалось наличие возможностей для профессионального обучения и развития, а на третьем — конкурентоспособный базовый оклад.

Главной же карьерной целью россиян в 2016 году стала стабильная и надежная занятость. Также работникам оказалось важно получать интересные и сложные задания, но при этом соблюдать баланс между работой и личной жизнью.