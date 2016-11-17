Самые привлекательные работодатели России
Международная исследовательская компания Universum выяснила, какие компании российские специалисты различных профилей считают идеальным для себя местом работы. Полученные данные публикует агентство «РБК».
Лучшие работодатели для бизнес-специалистов
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
«Газпром»
30,77
19,93
«Газпром нефть»
13,62
«Яндекс»
12,6
«Роснефть»
11,49
В 2015 году первые два места выглядели так же, а на третьем располагалась «Роснефть». Теперь же она опустилась на пятую строчку, уступив свое место «Газпром нефти», раньше вообще отсутствовавшей в рейтинге. При этом в 2016 году в топ-10 ворвалась L’Oreal Group, ранее занимавшая 12-е место.
Лучшие работодатели для инженеров и Ученых
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
«Газпром»
32,07
«Газпром нефть»
15,96
14,2
«Роснефть»
14,06
«Росатом»
9,88
Позиции «Роснефти» в списке предпочтений инженеров и специалистов по естественным наукам также пошатнулись. Она уступила вторую строчку все той же «Газпром нефти».
Лучшие работодатели для IT-специалистов
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
38,51
«Яндекс»
29,05
«Газпром»
20,1
Microsoft
18,93
Intel
11,15
Предпочтения IT-специалистов за год практически не изменились. Первые семь мест рейтинга остались прежними. На восьмом расположилась «Газпром нефть», а «Лаборатория Касперского» вытеснила Cisco Systems с девятой строчки.
Лучшие работодатели для гуманитариев
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
25,74
«Газпром»
23,27
«Яндекс»
19,76
L’Oreal Group
11,2
«Газпром нефть»
9,65
В этой категории эксперты изучали предпочтения специалистов по гуманитарным наукам, представителей искусства, а также работников образования. Тройка наиболее привлекательных, по их мнению, работодателей за год не изменилась. При этом в десятку в 2016 году пробралась Mail.Ru Group.
Лучшие работодатели для юристов
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
«Газпром»
34,54
«Газпром нефть»
18,45
15,01
«Роснефть»
13,15
«Яндекс»
10,01
Это уже третья сфера, в которой «Роснефть» уступила свои позиции (на этот раз — второе место) «Газпром нефти». Эта же категория может похвастаться сильнее всего обновившимся топом. В 2016 году в десятку лучших работодателей, по мнению специалистов по юриспруденции, впервые попали Microsoft, Сбербанк и «Росатом».
Лучшие работодатели для медиков
Место
Название компании
Кол-во голосов, %
Bayer
19,41
Pfizer
17,82
«Газпром»
14,89
Novartis
14,89
Johnson & Johnson
12,23
В рейтинге предпочтений медицинских работников в 2016 году сменился лидер. Корпорация Bayer вытеснила «Газпром» с первого сразу на третье место. А Pfizer, ранее отсутствовавшая в списке, заняла вторую строчку.
В целом самой привлекательной чертой потенциального работодателя россияне назвали его успех на рынке. На втором месте по важности оказалось наличие возможностей для профессионального обучения и развития, а на третьем — конкурентоспособный базовый оклад.
Главной же карьерной целью россиян в 2016 году стала стабильная и надежная занятость. Также работникам оказалось важно получать интересные и сложные задания, но при этом соблюдать баланс между работой и личной жизнью.
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