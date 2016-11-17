Сеть магазинов «Азбука вкуса» решила поставлять продукцию, которую сама производит и импортирует, в кафе, рестораны, аэропорты, школы и другие детские учреждения. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам главы компании Владимира Садовина, «Азбука вкуса» уже снабжает алкоголем бизнес-залы аэропорта Шереметьево и участвует в тендере на поставку кофе для бортов «Аэрофлота». Также сеть поставляет импортное спиртное в заведения общепита, рассчитывая, что впоследствии посетители ресторанов будут возвращаться за алкоголем именно в ее магазины. Кроме того, недавно компания запустила разработанную совместно с НИИ детского питания линейку готовых блюд для детей в возрасте от трех лет. Эту продукцию планируется поставлять в детские учреждения.

Садовин отмечает, что развитие b2b-направления позволяет увеличить продажи без вложения существенных средств в открытие новых розничных точек. «Для развития корпоративных продаж основная инвестиция — это специалисты, которых мы привлекаем с рынка на то или иное направление», — уточнил топ-менеджер. По его прогнозам, к концу 2016 года на новую сферу деятельности будет приходиться уже около 2 % всего оборота компании.

Эксперты разошлись в оценках решения «Азбуки вкуса» осваивать корпоративное направление. Так, в консалтинговой компании Retaility отметили, что диверсификацию бизнеса проводят «не от хорошей жизни», и предупредили, что совмещать b2b- и b2c-продажи «будет достаточно сложно». В свою очередь, в агентстве «InfoLine-Аналитика» заявили, что «Азбука вкуса» обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения поставок продуктов в отели, банкетные залы, лаунж-зоны аэропортов, а также в частные школы и детские сады высокого ценового сегмента. Такие клиенты выбирают поставщика по качеству продукции и уровню сервиса, а не низкой цене, которую «Азбука вкуса» все равно не смогла бы обеспечить.