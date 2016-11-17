Федеральная антимонопольная служба проводит проверку в офисе Lenovo в Москве в связи с большим антикартельным расследованием о госзакупках компьютеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам начальника управления ведомства по борьбе с картелями Андрея Тенишева, сотрудники Lenovo пытаются помешать проведению контрольных мероприятий. «Видимо, есть что скрывать», — добавил он.

Ранее представитель Lenovo Марат Ракаев заявлял изданию VC.ru, что проверка проводится по поступившему в ФАС обращению о нарушении антимонопольного законодательства. «Никто не задержан, никто не допрашивается — важно понимать, что это не какое-либо уголовное или административное преследование компании или кого-то из сотрудников. Это стандартная процедура, когда ФАС приходит в рамках сбора информации по поступившему заявлению», — уточнял он.