Самые быстрорастущие компании России
Журнал «РБК» представил обновленную версию рейтинга самых быстрорастущих компаний России. The Village публикует десятку лидеров.
Место
Название компании
Итоговый балл
«Северэнергия»
Нефть и газ
31,93
«Объединенная вагонная компания»
Транспорт
28,06
«Уралмаш НГО Холдинг»
Нефть и газ
22,01
«Стройтранснефтегаз»
Строительство инфраструктуры
21,56
Богучанская ГЭС
Электроэнергетика
21,43
«ВкусВилл» и «Избенка»
Розничная торговля
20,07
ТД «РИФ»
Сельское хозяйство и продукты питания
19,99
«Нефтегазстрой»
Строительство инфраструктуры
19,98
«ТМХ-Сервис»
Транспорт
18,13
SPS-Холдинг («Красное & белое»)
Розничная торговля
17,97
Лидерами по среднегодовому приросту выручки оказались «Северэнергия» (+192 %), «Объединенная вагонная компания» (+169 %) и «Уралмаш» (+122 %), также занявшие первые три места в общем зачете. Наибольшая же выручка по итогам 2015 года оказалась у «ТНС Энерго» (206,95 миллиарда рублей), «Стройтранснефтегаза» (188,34 миллиарда) и Антипинского НПЗ (154,2 миллиарда).
Антипинский НПЗ попал в рейтинг «РБК» уже третий раз подряд. Это же удалось всего двум другим компаниям — сети магазинов Fix Price и алкогольному ретейлеру «Красное & белое».
В общей сложности в рейтинг вошли 50 компаний. 38 из них — новички, в том числе занявшие первые пять мест списка. Совокупная выручка всех участников топа уменьшилась на 44 % и составляет примерно 1,5 триллиона рублей. Средняя выручка колеблется в районе 29 миллиардов рублей, а средние темпы ее прироста — около 68 %. В 2015 году доходы компаний росли медленнее.
Рейтинг «РБК» основан на финансовых результатах частных компаний за период с 2012 по 2015 год, ежегодный рост выручки в которых достигает не менее 20 %. При этом в 2012 году она должна была превышать миллиард рублей, а в 2015-м — 3 миллиарда. При формировании итогового перечня учитывались как темпы роста бизнеса, так и его размеры. Финансовые компании, государственные холдинги и их дочерние структуры в выборке не учитывались.
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