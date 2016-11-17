Журнал «РБК» представил обновленную версию рейтинга самых быстрорастущих компаний России. The Village публикует десятку лидеров.

Место Название компании Итоговый балл

«Северэнергия» Нефть и газ 31,93

«Объединенная вагонная компания» Транспорт 28,06

«Уралмаш НГО Холдинг» Нефть и газ 22,01

«Стройтранснефтегаз» Строительство инфраструктуры 21,56

Богучанская ГЭС Электроэнергетика 21,43

«ВкусВилл» и «Избенка» Розничная торговля 20,07

ТД «РИФ» Сельское хозяйство и продукты питания 19,99

«Нефтегазстрой» Строительство инфраструктуры 19,98

«ТМХ-Сервис» Транспорт 18,13

SPS-Холдинг («Красное & белое») Розничная торговля 17,97

Лидерами по среднегодовому приросту выручки оказались «Северэнергия» (+192 %), «Объединенная вагонная компания» (+169 %) и «Уралмаш» (+122 %), также занявшие первые три места в общем зачете. Наибольшая же выручка по итогам 2015 года оказалась у «ТНС Энерго» (206,95 миллиарда рублей), «Стройтранснефтегаза» (188,34 миллиарда) и Антипинского НПЗ (154,2 миллиарда).

Антипинский НПЗ попал в рейтинг «РБК» уже третий раз подряд. Это же удалось всего двум другим компаниям — сети магазинов Fix Price и алкогольному ретейлеру «Красное & белое».

В общей сложности в рейтинг вошли 50 компаний. 38 из них — новички, в том числе занявшие первые пять мест списка. Совокупная выручка всех участников топа уменьшилась на 44 % и составляет примерно 1,5 триллиона рублей. Средняя выручка колеблется в районе 29 миллиардов рублей, а средние темпы ее прироста — около 68 %. В 2015 году доходы компаний росли медленнее.

Рейтинг «РБК» основан на финансовых результатах частных компаний за период с 2012 по 2015 год, ежегодный рост выручки в которых достигает не менее 20 %. При этом в 2012 году она должна была превышать миллиард рублей, а в 2015-м — 3 миллиарда. При формировании итогового перечня учитывались как темпы роста бизнеса, так и его размеры. Финансовые компании, государственные холдинги и их дочерние структуры в выборке не учитывались.