Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов обратил внимание на то, что в судебном решении о блокировке профессиональной социальной сети LinkedIn в России указан только http-адрес ресурса. Доступ к сайту по безопасному протоколу https сохранился. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Никто и не заходит на небезопасный http, как в судебном решении. Заходят только на безопасный https, который отлично работает и будет продолжать работать, так как суды его не блокировали Иван Жданов, юрист ФБК

Находка Жданова подтверждается сообщениями пользователей. В частности, «Ростелеком» уже выводит предупреждение о блокировке LinkedIn при попытке зайти на сайт по адресу http://www.linkedin.com. При этом страница https://www.linkedin.com открывается без проблем.

По мнению Жданова, частичная блокировка LinkedIn в России — это не упущение ведомства. «Это все подтверждает то, что неоднократно говорил Леонид Волков из Общества защиты интернета. Роскомнадзор — самое позорное и бессмысленное ведомство. А прошедшие суды по LinkedIn — просто попытка всех запугать, сделать хоть что-то с бессмысленным и неисполнимым законом», — считает он.

Инициатором блокировки LinkedIn в России выступил сам Роскомнадзор.

В своем иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия», имея в виду тех, кто не зарегистрирован на сайте. Кроме того, по данным службы, компания так и не перенесла свои серверы на территорию страны, как того требует российское законодательство.

4 августа 2016 года Таганский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn. Компания попыталась его оспорить, однако 10 ноября это решение подтвердил Мосгорсуд. 16 ноября регулятор направил операторам связи уведомление о необходимости заблокировать доступ к ресурсу на территории России.

По состоянию на 2015 год в LinkedIn были зарегистрированы 400 миллионов человек со всего мира, в том числе 5 миллионов пользователей из России.