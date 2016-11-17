Cервис заказа такси Gett решил свернуть программу дополнительных услуг вроде доставки пиццы и заказа уборки квартир. Сейчас компания планирует развивать курьерскую службу «Gett Курьер», которая предоставит услуги доставки для клиентов различных сервисов и ретейлеров. Об этом этом The Village рассказали в пресс-службе Gett.

Что касается партнерских программ доставки пиццы, суши, цветов, вызова мастера для ремонта телефонов iPhone и заказа уборки квартир, то в Gett заявили, что эти сервисы закрылись в ноябре. «Их постепенно закрывали с 1 ноября. 14 ноября закрыли последний — доставку цветов. Мы не продлили сроки действия договоров после их истечения, однако не исключаем сотрудничества в дальнейшем», — сказали в Gett.

При этом там рассказали, что новый сервис «Gett Курьер» уже работает, он доступен в режиме 24/7. Одним из первых партнеров нового сервиса «Gett Курьер» стал сайт Obed.ru. С 18 ноября пользователи Obed.ru, оформляя заказ, смогут выбрать доставку машиной сервиса Gett. Эта услуга бесплатна, клиенту надо будет заплатить только за заказанную еду. «А в ближайшей перспективе через нашу службу можно будет оформить доставку из множества ретейловых сетей», — добавили в пресс-службе Gett.

Накануне стало известно, что Сбербанк собирается проинвестировать сервис заказа такси Gett.