Центробанк отозвал лицензии еще у трех кредитных учреждений. На этот раз под удар попали московские ОЛМА-Банк и «Метрополь» и подмосковный НЗБанк, базирующийся в Долгопрудном. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Все три компании неоднократно нарушали действующее федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, а также нормативные акты самого Центробанка. В частности, НЗБанк и «Метрополь» размещали деньги в активы неудовлетворительного качества и неадекватно оценивали принятые риски. Их переоценка выявила полную утрату собственного капитала. Вдобавок к этому «Метрополь» оказался замешан в проведение сомнительных транзитых сделок, а НЗБанк нарушал правила предоставления информации по операциям, тем самым не выполняя требования по предотвращению финансирования терроризма и отмывания преступных доходов. В свою очередь, ОЛМА-Банк допустил снижение размера собственных средств ниже минимального размера, предусмотренного законодательством, и не смог исправить ситуацию.

Согласно данным на 1 ноября 2016 года, НЗБанк занимал 375-е место в банковской системе России, «Метрополь» — 377-е, а ОЛМА-Банк — 611-е. Все три компании участвуют в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились несколько десятков банков, в том числе «Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», «Евротраст», «Линк-банк», «Русский земельный банк», банк «Стройкредит», «С банк», «Монолит», «Национальный банк развития бизнеса», «Местный кредит», «Атлас Банк», «Первый республиканский банк», «Софрино», «Банк БФТ», платёжная система Migom и другие. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2018 году.