Мосгорсуд рассмотрел апелляцию, поданную газетой «Ведомости», и оставил в силе решение первого суда по иску главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом пишут «Ведомости».

По решению суда, газета должна в течение пяти дней удалить текст статьи с сайта и уничтожить имеющиеся в редакции экземпляры газеты с этой статьей. Процедура и сроки уничтожения тиража в решении суда не определены. По словам адвоката Владимира Румянцева, газета обратится в суд за разъяснениями.

Расследование «Ведомостей» о строительстве Игорем Сечиным дома в Барвихе было опубликовано 20 июля. В статье говорится, что глава «Роснефти» владеет участком площадью три гектара в центре нового поселка на Рублёвке, а рядом расположены участки детей Сечина.

Глава «Роснефти» счел сведения в статье ложными и пожаловался на вмешательство журналистов в его личную жизнь, о чем и заявил в иске. Юристы Сечина пояснили, что такая публикация могла выйти в печать только с согласия самого истца. 16 сентября Останкинский суд Москвы обязал газету уничтожить весь сохранившийся тираж выпуска со статьей. 19 октября издание обжаловало решение суда.