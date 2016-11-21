Российские банки запустили схему взыскания долгов без суда, пишет «Коммерсантъ».

Теперь в кредитных договорах некоторых компаний — например, у Райффайзенбанка, ХКФ-банка и «Русского стандарта» — присутствует пункт об исполнительной надписи нотариуса. Это значит, что после двух месяцев просрочки банк сможет обратиться за решением о взыскании задолженности не в суд, а к нотариусу, после чего дело можно будет передать сразу судебным приставам.

О готовности пользоваться такой возможностью «Коммерсанту» сообщили представители семи из десяти крупнейших по объему кредитов физлицам банков. Предполагается, что первые взыскания по новой схеме начнутся уже в декабре.